ВСУ затрофеили новый российский танк Т-90М — видео

5 декабря, 12:30
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Российский танк Т-90 (Фото:Aleksey Kitaev/Wikipedia)

Российский танк Т-90 (Фото:Aleksey Kitaev/Wikipedia)

Украинские военные во время наступательных операций захватили новейший российский танк Т-90М Прорыв.

Об этом сообщает пресс-служба Управления стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram.

«Т-90М Прорыв это едва ли не единственное, что есть у кацапов новейшее. Но они как не умели, так и не умеют всем этим пользоваться, поэтому охотно поставляют столь нужное оружие для ВСУ. Теперь этот танк будет охотно уничтожать кацапов», — говорится в сообщении.

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Где именно был захвачен танк, не сообщается.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Военные Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Российские танки Война России против Украины трофеи

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