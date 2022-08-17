Украинские военные захватили в плен группу оккупантов: среди них есть наемники из ЧВК Вагнера

17 августа, 14:44
Украинские бойцы взяли в плен группу оккупантов (Фото:Кадр видео СтратКом ВСУ)

Украинские бойцы взяли в плен группу оккупантов (Фото:Кадр видео СтратКом ВСУ)

Украинские военные захватили в плен очередную группу российских оккупантов. Среди них есть наемники из частной военной компании Вагнера.

Видео опубликовано в Telegram-канале СтратКом ВСУ.

«Пленные „вагнеровцы“ пополнили обменный фонд», — говорится в сообщении.

В ходе съемки один из пленных признался, что является наемником Славянского корпуса. В 2014 году он успел побывать на Донбассе, однако в самом начале участия в боях получил ранение и поехал восстанавливаться в Россию.

Видео дня

5 августа Азов взял в плен пять российских оккупантов. Среди них — офицер.

https://www.youtube.com/embed/OgbHnqjYwgs
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Плен Частная военная компания Вагнера ЧВК Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Победить и возродиться: несмотря на ужасы полугодовой войны, украинцы способны думать о будущем, массово мечтают восстановить страну, побороть коррупцию и вступить в ЕС. (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Полгода спустя /
Как изменились поддержка власти украинцами за шесть месяцев войны и представление о ее финале
17 августа, 14:27
Политика
Юрий Витренко, глава правления НАК Нафтогаз Украины (Фото:Александр Медведев / НВ)
Отопительный сезон, война, евробонды /
Юрий Витренко: Кабмин может уволить меня в любой момент. Главное — победа
17 августа, 08:25
Экономика
Любить кого-нибудь с зависимым расстройством личности может быть сложно и утомительно (Фото:Everton Vila/Unsplash)
Страх одиночества /
Зависимое расстройство личности может разрушить ваши отношения — как этого можно избежать?
17 августа, 07:00
Счастье
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X