Украинские военные захватили в плен группу оккупантов: среди них есть наемники из ЧВК Вагнера 17 августа, 14:44 Украинские бойцы взяли в плен группу оккупантов (Фото:Кадр видео СтратКом ВСУ)

Украинские военные захватили в плен очередную группу российских оккупантов. Среди них есть наемники из частной военной компании Вагнера.

Видео опубликовано в Telegram-канале СтратКом ВСУ.

«Пленные „вагнеровцы“ пополнили обменный фонд», — говорится в сообщении.



В ходе съемки один из пленных признался, что является наемником Славянского корпуса. В 2014 году он успел побывать на Донбассе, однако в самом начале участия в боях получил ранение и поехал восстанавливаться в Россию.

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5 августа Азов взял в плен пять российских оккупантов. Среди них — офицер.

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