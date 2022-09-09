ВСУ захватили в Ивановке кремлевского гауляйтера — нардеп

9 сентября, 15:58
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Ивановка находится под полным контролем ВСУ (Фото:t.me/oleksiihoncharenko)

Ивановка находится под полным контролем ВСУ (Фото:t.me/oleksiihoncharenko)

Российские захватчики, бегущие под натиском украинской армии на харьковском направлении, бросают своих гауляйтеров.

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Об этом рассказал у себя в Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.

По его словам, в ходе своего стремительного продвижения военнослужащие ВСУ освободили Ивановку Чугуевского районе, где захватили коллаборанта, который был назначен россиянами так называемым «главой» местной оккупационной администрации.

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«Ивановка в Харьковской области деоккупирована — и в руках ВСУ оказался местный гауляйтер. Остальным приготовиться. Это ждет каждого коллаборанта. Скотч, наручники, тюрьма. Там пусть попробует камерой командовать», — написал нардеп, опубликовав фото с захваченным предателем.

Тем временем ВСУ продолжают свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

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Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о его ходе стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий, в том числе Высокополья, которое является одним из ключевых населенных пунктов для реализации операции украинской армии.

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Кроме того, группировка оккупантов в Балаклее была разбита, что, в случае захвата Купянска, открывает возможности для выхода на Изюм, который окажется отрезанным от основных сил РФ.

В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях своего псевдореферендума о «присоединении» к РФ.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Харьковская область Коллаборант Контрнаступление Война России против Украины

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