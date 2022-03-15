Контратака под Николаевом: российские десантники сбежали, бросив батарею гаубиц Д-30 — фото

15 марта, 13:56
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Кроме гаубиц, украинские военные захватили также брошенные ВС РФ боеприпасы (Фото:Юрий Бутусов/Facebook)

Кроме гаубиц, украинские военные захватили также брошенные ВС РФ боеприпасы (Фото:Юрий Бутусов/Facebook)

Украинские военные провели успешную контратаку на позиции российских оккупантов под Николаевом.

Об этом во вторник, 15 марта, сообщил на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов.

«Захвачена вторая батарея гаубиц Д-30 российских десантников. Ранее под Николаевом было захвачено семь гаубиц Д-30, сейчас на фото захвачены еще четыре. Видно, как россияне бежали в полной панике, все бросили вместе с боеприпасами», — рассказал он, опубликовав фото с трофеями.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7396820893691476&show_text=true&width=500
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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Николаев Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Артиллерия Российские военные Российские десантники Гаубицы Война России против Украины

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