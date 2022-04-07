Украинские военные захватили несколько единиц ПВО российских оккупантов 7 апреля, 13:02 Цей матеріал також доступний українською Захваченная техника пригодна для использования (Фото:Командование Сил специальных операций ВС Украины)

Силы специальных операций ВС Украины захватили несколько единиц техники противовоздушной обороны российских оккупантов.



Об этом сообщает Командование Сил специальных операций ВС Украины.

«Несколько единиц техники вражеской ПВО захватила группа ССО Украины во время проведения специальных действий», — говорится в сообщении.

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Речь идет о БПУ комплекса БУК М1, ЗРК БУК М2.

Захваченная вражеская техника пригодна для использования.

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