Украинские военные захватили БТР оккупантов, в котором находились украденные ноутбуки и деньги

3 апреля, 16:49
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Захваченный вражеский БТР (Фото:128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада via Facebook)

Захваченный вражеский БТР (Фото:128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада via Facebook)

В ходе боевого столкновения с российскими оккупантами украинские военные захватили вражеский БТР, в котором обнаружили украденные у местных жителей деньги и технику.

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Об этом в Facebook сообщила 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада.

Отмечено, что штурмовики бригады захватили БТР, экипаж которого убежал после того, как гранаты повредили колеса машины. Внутри БТР осталось несколько ноутбуков и гривневые купюры.

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Ноутбуки опознали жители села, возле которого произошел бой. По их словам, российские военные забирали у них бытовую технику, деньги, одежду и продукты, а также рыскали по оставленным домам (хозяева которых бежали из зоны боевых действий) в поисках чего-либо ценного и алкоголя. Также оккупанты выносили одеяла и матрасы, забирали из погребов консервацию, снимали с окон занавески.

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Если кто-то из жителей пытался сделать замечание, в лучшем случае россияне не реагировали, а в худшем — угрожали оружием.

https://www.facebook.com/128brigade/posts/2845244369103598
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Мародерство Война России против Украины

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