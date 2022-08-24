Один танк и 30 оккупантов. Украинские военные дали отпор армии РФ на Донецком направлении 24 августа, 14:19 Разбитые оккупанты на Донецком направлении (Фото:ВМС ВСУ/Telegram)

Военнослужащие подразделений Военно-морских сил ВСУ уничтожили за вторник, 23 августа, в боях на Донецком направлении 30 захватчиков и один танк.

Об этом пресс-служба ВМС ВСУ сообщила в Telegram.

Военные подразделения морской пехоты Военно-Морских Сил ВС Украины в составе группировок мужественно противостояли российским оккупантам на закрепленных участках фронта.

Видео дня

На Донецком направлении морские пехотинцы уничтожили до 30-ти единиц живой силы врага и один танк.

Как добавляют, артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению личного состава и техники оккупантов. Окончательные потери врага уточняются.

Ранее, 22 августа, сообщалось, что украинские военные уничтожили во временно оккупированном РФ Донецкую базу российской террористической группировки «Пятнашка».

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.