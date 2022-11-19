Сдался после штурма. Украинские военные взяли в плен российского зека с ВИЧ

19 ноября, 22:18
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Пленный оккупант, 28 октября (Фото:Нацгвардия/facebook.com)

Пленный оккупант, 28 октября (Фото:Нацгвардия/facebook.com)

В Донецкой области пограничники взяли в плен российского оккупанта. По словам захватчика, на фронт он попал из тюрьмы.

Об этом сообщает Госпогранслужба в Telegram.

«После неудачной попытки штурма, оккупанты с потерями отошли. Но не все: из канавы к нашим защитникам вышел мужчина с поднятыми руками», — говорится в сообщении.

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Пленный рассказал, что в армию его забрали из тюрьмы, где он отбывал наказание уже четыре года. Также, по словам россиянина, у него тяжелая болезнь — ВИЧ.

Отмечено, что оккупант был передан в компетентные органы.

Ранее в ГУР сообщили, что в российский ЧВК Вагнер начали массово набирать заключенных, которые имеют тяжелые инфекционные заболевания, в частности ВИЧ и гепатит C.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Донецкая область Госпогранслужба Украины Плен Война России против Украины зеки в армии РФ

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