Бойцы ССО спасли пятерых оккупантов, которые тонули после подрыва россиянами ГЭС, и взяли их в плен — видео 16 июня, 07:56 Оккупанты тонули после подрыва россиянами ГЭС (Фото:t.me/ukr_sof)

Пятеро российских оккупантов, спасенных воинами ССО, пополнили обменный фонд Украины, об этом сообщили Силы специальных операций ВСУ в Telegram в пятницу, 16 июня.

Украинские защитники рассказали, что взорвав Каховскую ГЭС российское командование никоим образом не учло жизнь собственного личного состава. Ведь, после разлива воды десятки оккупантов остались отрезанными от большой земли на затопленных позициях в Херсонской области.

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«Одна из таких позиций погружалась под воду, а несколько россиян вот-вот должны были утонуть. Получив информацию о возможности взять в плен противника, воины ССО отправились за ним», — сказано в сообщении.

Пятерых вражеских бойцов загрузили на лодки. В это время с других позиций противник ударил по лодкам, несмотря на то, что на них находились и россияне. Несмотря на это, всех пленных доставили живыми на побережье. Воины ССО Украины во время миссии не пострадали.

Каховская ГЭС — что известно о подрыве

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища. Он назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

Подтоплены десятки населенных пунктов, на правом берегу Днепра погибли десять человек. Количество жертв на левобережье Херсонской области точно не известно.

Украинским военным и волонтерам также удается проводить эвакуацию с левобережья. Россияне атакуют лодки с гражданскими.