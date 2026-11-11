Украина впервые взяла в плен гражданина Индонезии, воевавшего на стороне РФ

Украинские военные впервые взяли в плен гражданина Индонезии, воевавшего на стороне РФ. Россияне заклеймили его и отправили в «мясной штурм» в Запорожской области.

Об этом сообщил проект Хочу жить.

Пленный — 49-летний Сукамто Айок, уроженец города Блитар на острове Ява. 27 мая этого года его бывший одноклассник Арйо Арьянто предложил ему работу в России по гражданскому строительному контракту.

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В проекте отметили, что Арьянто действовал по поручению некоего Александра, который подбирал людей для отправки в РФ и организовал приезд Сукамто.

2 июля Айок вместе с другим индонезийцем, Чарльзом Кумаром, прилетел в Москву. Там их поселили в квартире с двумя россиянами. После этого Сукамто подписал «строительный» контракт сроком на один год. На самом же деле — с Минобороны РФ. Его направили в 39-ю отдельную мотострелковую бригаду.

Об истинном содержании документа индонезиец узнал лишь 30 июля. В тот момент его вместе с 12 другими людьми везли на автобусе в оккупированный Донецк.

По словам Сукамто, после этого он вместе с другим гражданином Индонезии попытался сбежать, но их задержали. Впоследствии ему принудительно нанесли татуировку с идентификационным номером прямо на грудь.

Как отметил проект Хочу жить, никакой подготовки — даже формальной — не проводилось.

Сукамто и других иностранцев под командованием российских офицеров вывезли в Запорожскую область, где они должны были участвовать в штурмовых действиях. Во время штурма группа Сукамто попала под удар украинских дронов и была разгромлена.

Сам индонезиец несколько дней блуждал, пока не вышел на украинские позиции, где и был взят в плен.

Проект Хочу жить сообщил, что в октябре состоялась встреча секретаря Координационного штаба, бригадного генерала Дмитрия Усова, с послом Индонезии в Украине Арифом Басаламахом. Тогда украинская сторона выразила готовность дать согласие на консульское посещение Сукамто Айока.

По данным проекта Хочу жить, Россия завербовала не менее 292 граждан Индонезии и пытается наращивать темпы вербовки на фоне огромных потерь на фронте.

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В свою очередь, представитель МИД Индонезии Ивонн Мевенканг сообщила изданию The Guardian, что ее страна обратилась к РФ с требованием принять необходимые меры, чтобы граждан Индонезии больше не привлекали в ряды российской армии.