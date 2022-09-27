«Служу три дня». Украинские военные взяли в плен бойца РФ из «элитной» Таманской дивизии — видео 27 сентября, 15:14 Боец из РФ успел повоевать три дня (Фото:Кадр видео t.me/Tsaplienko/16734)

В Харьковской области украинские военные взяли в плен бойца 2-й Таманской дивизии, которая считается одной из лучших в России.

Видео опубликовал у себя в Telegram журналист Андрей Цаплиенко.

«Так выглядит бравый российский гвардеец, которого только что в Харьковской области взяли в плен бойцы 92-й бригады. Алексей Пашков, боец одной из лучших в России дивизий, 2-й Таманской из Подмосковья. Его командиры просто бросили своих бойцов и сбежали, спасая собственные шкуры. Единственный шанс спастись для Пашкова — это сдаться в плен», — подписал видео журналист.

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Военного РФ взяли в плен в лесу под Купянском. Он дезертировал из своей воинской части и пытался вернуться в РФ, но заблудился.

При себе пленный имел персональные гражданские и военные документы.

Он рассказал, что успел повоевать в Украине три дня.