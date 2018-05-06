Украинские военные взяли в плен пророссийского боевика

В субботу, 5 мая, во время рейда на Донбассе украинские военнослужащие захватили одного боевика с личным оружием.

Об этом сообщил представитель пресс-центра Объединенных сил Александр Петрук во время брифинга 6 мая.

"Его личность очень четко характеризует состав российско-террористических войск. В составе группировки противника боевик проходил службу с 2016 года. До этого трижды осуждался за совершение преступлений, в местах лишения свободы провел не один год", - рассказал он.

По словам Петрика, за прошедшие сутки боевики 54 раза нарушили режим тишины, девять раз применяли артиллерию и минометы. Наиболее интенсивные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Новотошковское, Луганское, Авдеевка, Водяное, Крымское, Широкино.

Кроме того, ночью 6 мая оккупанты открыли прицельный огонь из минометов по населенному пункту Луганское.

Во время боевых действий один украинский защитник был ранен. По данным разведки, за минувшие сутки потери противника составили шесть убитыми, четыре раненых.

Напомним, что 6 мая боевики российско-оккупационных войск дважды обстреляли населенный пункт Зайцево Бахмутского района Донецкой области. В результате обстрела один человек получил ранения, загорелся жилой дом.