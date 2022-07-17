Бутусов показал результаты засады украинских военных на оккупантов под Славянском — видео 17 июля, 15:17 Оккупанты были ликвидированы украинскими десантниками и спецназом Нацгвардии Омега (Фото:Коллаж НВ)

Бойцы ВСУ и Национальной гвардии уничтожили группу российских захватчиков, устроив на них засаду в лесу.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов, опубликовав видео с места боя с комментариями украинских защитников.

На обнародованных кадрах можно увидеть несколько тел в российской униформе, валяющихся в зарослях где-то под Славянском Донецкой области.

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По словам Бутусова, уничтоженные рашисты, служили в 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ, а «демилитаризировали» их военнослужащие 81-й десантно-штурмовой бригады и спецназа Нацгвардии Омега.

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Сколько именно оккупантов было ликвидировано в результате засады, не уточняется.

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