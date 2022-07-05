Украинские военные успешно отразили вражеский штурм в районе Долины: оккупанты отброшены — Генштаб
Украинские военные успешно отразили штурм оккупантов на Славянском направлении (Фото:Генштаб)
На Славянском направлении украинские военные успешно отразили вражеский штурм в направлении населенного пункта Долина. Оккупанты отброшены.
Об этом сообщает Генштаб.
Также армия РФ вела огонь из артиллерии неподалеку Краснополья, Первомайского, Новой Николаевки, Богородичного, Адамовки, Долины, Мазанки, Дибривного, Чепиля и Мосьпанового.
На Харьковском направлении основные усилия оккупанты сосредотачивают на удержании занятых рубежей и недопущении продвижения украинских войск.
Агрессоры обстреляли из артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков районы населенных пунктов Кутузовка, Новое, Русские Тишки, Малая Даниловка и Дементиевка. Нанесли авиационный удар по городу Харькову.
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