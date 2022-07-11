Украинские военные успешно отразили штурм оккупантов на Славянском направлении — Генштаб

11 июля, 07:19
На Славянском направлении украинские военнослужащие успешно отразили штурм оккупантов (Фото:Генштаб)

На Славянском направлении украинские военнослужащие успешно отразили штурм оккупантов (Фото:Генштаб)

На Славянском направлении украинские военнослужащие успешно отразили штурм оккупантов в направлении Краснополья.

Об этом сообщает Генштаб.

Террористические войска РФ из ствольной и реактивной артиллерии обстреляли окрестности Дибровного, Мазановки, Богородичного, Адамовки и Курульки. Также был нанесен авиационный удар неподалеку от Богородичного.

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На Слобожанском направлении подразделения оккупантов продолжают сосредотачивать усилия на удержании занятых рубежей на Харьковском направлении и недопущении продвижения украинских войск.

Враг принимает меры по обеспечению подразделений материально-техническими средствами.

Из артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков были обстреляны районы Харькова и населенные пункты Базалиевка, Петровка, Русские Тишки, Слатино, Прудянка, Рубежное и Благодатное.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Славянск Генштаб Штурм Война России против Украины

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