Оккупанты пытаются продолжить наступление на Славянск: ВСУ отбили штурм в районах Богородичного и Долины
Украинские военные успешно отразили штурмы оккупантов в Донецкой области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
На Славянском направлении основные усилия российские оккупанты сосредоточивают на продолжении наступления на Славянск.
Об этом сообщает Генштаб.
В районах населенных пунктов Богородичное и Долина украинские военные успешно отразили штурмовые действия оккупационных войск РФ.
Российские захватчики ведут наступление в направлении Краснополья, боевые действия продолжаются.
Армия РФ совершала артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Шевеловка, Вернополье, Грушуваха, Новая Павловка. Нанесла авиаудару вблизи Гусаровки.
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