Оккупанты пытаются продолжить наступление на Славянск: ВСУ отбили штурм в районах Богородичного и Долины 15 июня, 07:29 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные успешно отразили штурмы оккупантов в Донецкой области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

На Славянском направлении основные усилия российские оккупанты сосредоточивают на продолжении наступления на Славянск.



Об этом сообщает Генштаб.

В районах населенных пунктов Богородичное и Долина украинские военные успешно отразили штурмовые действия оккупационных войск РФ.

Российские захватчики ведут наступление в направлении Краснополья, боевые действия продолжаются.

Видео дня

Армия РФ совершала артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Шевеловка, Вернополье, Грушуваха, Новая Павловка. Нанесла авиаудару вблизи Гусаровки.



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