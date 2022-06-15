Оккупанты пытаются продолжить наступление на Славянск: ВСУ отбили штурм в районах Богородичного и Долины

15 июня, 07:29
Цей матеріал також доступний українською
Украинские военные успешно отразили штурмы оккупантов в Донецкой области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Украинские военные успешно отразили штурмы оккупантов в Донецкой области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

На Славянском направлении основные усилия российские оккупанты сосредоточивают на продолжении наступления на Славянск.

Об этом сообщает Генштаб.

В районах населенных пунктов Богородичное и Долина украинские военные успешно отразили штурмовые действия оккупационных войск РФ.

Читайте также:
«Тактически переигрываем на востоке». Стратегическая инициатива сейчас за ВСУ — Зеленский

Российские захватчики ведут наступление в направлении Краснополья, боевые действия продолжаются.

Видео дня

Армия РФ совершала артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Шевеловка, Вернополье, Грушуваха, Новая Павловка. Нанесла авиаудару вблизи Гусаровки.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Славянск Донецкая область Генштаб Штурм Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X