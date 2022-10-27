ВСУ за сутки отразили несколько атак оккупантов, сбили вертолет Ка-52 и 17 беспилотников — Генштаб 27 октября, 08:07 Украинские военные успешно отражали атаки оккупантов (Фото:Генштаб)

За сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, а также Бахмут, Иванград, Соледар, Майорск, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на четверг, 27 октября.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла пять ударов. Подтверждено поражение района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, трех опорных пунктов и ЗРК.

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Подразделения противовоздушной обороны сбили вражеский вертолет Ка-52, ракету Х-59 и 17 ударных БПЛА.

Подтверждено огневое поражение района сосредоточения вооружения и военной техники, складов боеприпасов РФ 25 октября в районе населенного пункта Берислав Херсонской области. Потери личного состава уточняются.

В городскую больницу населенного пункта Голубовка Луганской области в течение 24−25 октября было доставлено около 100 раненых военнослужащих противника. Для оказания помощи из Луганска и Кадиевки прибыло несколько хирургических бригад.

Российские оккупанты за сутки нанесли 18 авиационных и четыре ракетных удара, совершили 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Под удары попали, в частности, города Купянск, Дружковка и Запорожье.

Также войска РФ совершали обстрелы:

на Слобожанском направлении — с территории РФ из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Чугуновка, Стрелечья, Двуречная, Каменка, Красное и Старица;

на Купянском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Берестово, Кисловка, Котляровка и Фиголовка;

на Лиманском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Грековка, Дружелюбовка, Макеевка, Терны, Торское, Ямполевка, Спорное, Невское, Верхнекаменное и Заречное;

на Бахмутском направлении — из танков и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Соледар, Майорск, Нью-Йорк, Яковлевка, Зеленополье и Озаряновка;

на Авдеевском направлении в районах населенных пунктов Марьинка, Водяное, Новомихайловка, Первомайское, Авдеевка, Красногоровка, Александрополь и Новокалиново;

на Новопавловском и Запорожском направлениях в районах населенных пунктов Орехов, Времевка, Дорожнянка, Малиновка, Новоукраинка, Гуляйполе, Железнодорожное, Новополье, Нескучное, Ольговское и Белогорье;

на Южнобугском направлении от обстрелов пострадали районы 20 населенных пунктов, что недалеко от линии столкновения. Под огонь артиллерии попал Никополь.