ВСУ успешно отбили вражеский штурм на Славянском направлении — Генштаб
Украинские военные отбили штурм оккупантов на Долгенькое и Долину (Фото:Генштаб)
На Славянском направлении украинские военные успешно отбили штурм оккупантов в направлении населенных пунктов Долгенькое и Долина.
Об этом сообщает Генштаб.
«Не исключается продолжение ведения противником штурмовых действий по улучшению тактического положения и созданию благоприятных условий для ведения наступления в направлении Изюм — Славянск», — говорится в утренней сводке.
Также террористические войска РФ не прекращали артиллерийских обстрелов в районах населенных пунктов Долина, Дибровное, Курулька, Мазановка, Адамовка, Вернополье, Гусаровка, Чепиль, Большая Камышеваха, Краснополье, Крестище, Долгенькое и Маяк.
На Харьковском направлении оккупанты удерживают группировку войск из состава Западного и Восточного военных округов. Основные усилия сосредоточены на обороне.
Из ствольной и реактивной артиллерии были обстреляны город Харьков и населенные пункты Сосновка, Дементиевка, Никольское, Русские и Черкасские Тишки, Питомник, Слатино, Прудянка, Новое, Ивановка и Залиман.
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