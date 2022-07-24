Украинские военные уничтожили вражескую батарею ЗРК С-300 в Херсонской области — ОК Юг

24 июля, 18:45
ВСУ уничтожили российскую батарею ЗРК С-300 (Фото:REUTERS/Romeo Ranoco)

ВСУ уничтожили российскую батарею ЗРК С-300 (Фото:REUTERS/Romeo Ranoco)

ВСУ в ответ на новый обстрел оккупантами Николаева уничтожили российскую батарею ЗРК С-300 в районе Зеленотропинского Херсонской области.

Об этом сообщает ОК Юг в Facebook.

«Среди ночи в очередной раз атакован Николаев. Удар семью модифицированными ракетами из зенитно-ракетной системы С-300. Поражены объекты промышленной и портовой инфраструктуры… В ответ нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями в ходе выполнения огневых задач уничтожена батарея ЗРК С-300 в районе Зеленотропинского», — говорится в сообщении.

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Также в ОК Юг добавили, что под огневой контроль взяты несколько объектов транспортной инфраструктуры на временно оккупированной территории, что «существенно ограничивает маневренность и логистику вражеских войск».

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https://www.facebook.com/watch?v=459174789004384
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсонская область Российская техника ЗРК С-300 Война России против Украины

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