Минус один. ВСУ уничтожили российский танк, который скрывался в лесополосе — видео

29 апреля, 16:13
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ВСУ уничтожили танк оккупантов (Фото:Скриншот видео НВ)

ВСУ уничтожили танк оккупантов (Фото:Скриншот видео НВ)

Воины 59-й отдельной мотопехотной бригады показали, как уничтожают российский танк.

Война России против Украины — главные события 29 апреля

Украинские защитники продолжают эффективно уничтожать технику и живую силу противника. На этот раз ВСУ подбили танк оккупантов, который враги пытались спрятать в лесополосе.

Видео дня
https://www.youtube.com/embed/OreRlDAtOGg

Ранее Министерство обороны обнародовало видео, на котором артиллеристы и бойцы ССО атаковали вражескую колонну, уничтожили три танка и повредили БМП оккупантов.

Редактор: Карина Пасечник

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Оккупант Артиллерия Российские танки Война России против Украины

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