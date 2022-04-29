Минус один. ВСУ уничтожили российский танк, который скрывался в лесополосе — видео
ВСУ уничтожили танк оккупантов (Фото:Скриншот видео НВ)
Воины 59-й отдельной мотопехотной бригады показали, как уничтожают российский танк.
Война России против Украины — главные события 29 апреля
Украинские защитники продолжают эффективно уничтожать технику и живую силу противника. На этот раз ВСУ подбили танк оккупантов, который враги пытались спрятать в лесополосе.
Ранее Министерство обороны обнародовало видео, на котором артиллеристы и бойцы ССО атаковали вражескую колонну, уничтожили три танка и повредили БМП оккупантов.
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