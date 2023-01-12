ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25 и беспилотник

12 января, 11:21
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Украинские военные (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Украинские военные (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Утром в четверг, 12 января, ВСУ уничтожили штурмовик Су-25 и беспилотник.

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ в Telegram.

Подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ на восточном направлении уничтожен российский штурмовик Су-25, а на юге страны БПЛА оперативно-тактического уровня Орлан-10.

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С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 113 990 своих военных, за минувшие сутки — 430.

Также оккупанты потеряли более 20 000 единиц техники.

https://www.youtube.com/watch?v=8CCHZXWUHt4
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Беспилотник Су-25 Война России против Украины

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