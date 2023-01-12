ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25 и беспилотник 12 января, 11:21 Украинские военные (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Утром в четверг, 12 января, ВСУ уничтожили штурмовик Су-25 и беспилотник.

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ в Telegram.

Подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ на восточном направлении уничтожен российский штурмовик Су-25, а на юге страны БПЛА оперативно-тактического уровня Орлан-10.

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С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 113 990 своих военных, за минувшие сутки — 430.

Также оккупанты потеряли более 20 000 единиц техники.