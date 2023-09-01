Среди них — Т-90. За минувшие сутки украинским военным удалось уничтожить семь российских танков — спикер 1 сентября, 13:00 На фронте продолжаются мощные боевые действия (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

За минувшие сутки украинским военным удалось уничтожить семь российских танков, заявил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в пятницу, 1 сентября.

«Нашим защитникам удалось уничтожить семь танков, два из которых так называемые „аналогов нет“ Т-90 Прорыв», — сказал он в эфире Еспресо.

По его словам, на Востоке продолжаются мощные боевые действия, противник пытается продавить нашу оборону, но ВСУ не дают ему продвинуться.

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В Украине за минувшие сутки ликвидировали 470 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составляют около 263 490 тысяч военных.

31 августа сообщалось, что на Восточном направлении сейчас продолжаются жесткие бои, снарядного голода у оккупантов нет.

