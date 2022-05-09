Украинские военные уничтожили самый современный российский танк Т-90М Прорыв — видео

9 мая, 10:18
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Цена такого танка может достигать 4,3 миллионов долларов (Фото:Кадр видео Генштаб)

Цена такого танка может достигать 4,3 миллионов долларов (Фото:Кадр видео Генштаб)

Вооруженные Силы Украины уничтожили последнюю версию основного российского боевого танка Т-90, более известного как Т-90М Прорыв.

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Видео с уничтоженным вражеским танком опубликовал Генштаб.

На кадрах видно, что Т-90М полностью разбит. Детали танка разбросаны вокруг него в радиусе нескольких метров.

Видео дня
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/videos/970977796905617

Танк Т-90М Прорыв представляет собой модернизацию экспортно ориентированного варианта Т-90С, который был представлен в 2011 году.

Стоимость танка Т-90М зависит от версии и комплекта модернизации. На экспорт такой танк продают примерно за 2,5 миллиона долларов, а стоимость самой модернизированной версии доходит до 4,3 миллионов долларов.

https://www.youtube.com/embed/_X8ljIwPkzc
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Танки Российские танки Война России против Украины

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