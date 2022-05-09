Украинские военные уничтожили самый современный российский танк Т-90М Прорыв — видео 9 мая, 10:18 Цей матеріал також доступний українською Цена такого танка может достигать 4,3 миллионов долларов (Фото:Кадр видео Генштаб)

Вооруженные Силы Украины уничтожили последнюю версию основного российского боевого танка Т-90, более известного как Т-90М Прорыв.



Война России против Украины — главные события 9 мая

Видео с уничтоженным вражеским танком опубликовал Генштаб.

На кадрах видно, что Т-90М полностью разбит. Детали танка разбросаны вокруг него в радиусе нескольких метров.

Видео дня

Танк Т-90М Прорыв представляет собой модернизацию экспортно ориентированного варианта Т-90С, который был представлен в 2011 году.

Стоимость танка Т-90М зависит от версии и комплекта модернизации. На экспорт такой танк продают примерно за 2,5 миллиона долларов, а стоимость самой модернизированной версии доходит до 4,3 миллионов долларов.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.