В ГУР уничтожили дронами-камикадзе ЗРК Бук и станцию обнаружения Купол оккупантов — видео

2 сентября, 11:18
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Украинская разведка обнаружила российский комплекс ПВО возле города Сватово (Фото:Скриншот видео ГУР)

Украинская разведка обнаружила российский комплекс ПВО возле города Сватово (Фото:Скриншот видео ГУР)

Бойцы спецподразделения Нацгвардии Омега совместно с военными разведчиками уничтожили в Луганской области российский зенитный ракетный комплекс Бук.

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Об этом в субботу, 2 сентября, рассказали в ГУР Минобороны Украины, опубликовав видео операции в районе города Сватово.

«Вражескую военную технику обнаружили во время ее передвижения по грунтовым дорогам вне населенного пункта, после чего по целям нанесли удары дронами-камикадзе», — говорится в сообщении.

Видео дня

При этом, кроме самого ЗРК, оккупанты лишились также его пуско-заряжающей установки ЗРК 9К37 и станции обнаружения целей 9С18 Купол.

https://www.youtube.com/watch?v=HC5CKjRlDTM
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Бук ЗРК ГУР Война России против Украины

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