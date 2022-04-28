Бригада Ивана Богуна показала, как жжет бронетехнику РФ с помощью украинского ПТРК Стугна — видео

28 апреля, 13:31
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Украинские бойцы уничтожили танк и боевую машину пехоты ВС РФ (Фото:Коллаж НВ)

Украинские бойцы уничтожили танк и боевую машину пехоты ВС РФ (Фото:Коллаж НВ)

Военнослужащие ВСУ в очередной раз продемонстрировали эффективность украинского противотанкового ракетного комплекса Стугна-П.

Война России против Украины — главные события 28 апреля

На этот раз видео с результатами использования данного ПТРК опубликовали бойцы 1-й отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна.

Видео дня

На обнародованных кадрах, снятых где-то на юге Украины, оператор Стугны демонстрирует свои умения, уничтожая двумя точными выстрелами танк и боевую машину пехоты ВС РФ.

https://www.youtube.com/embed/VuJCrwN9Lvo
https://www.facebook.com/108981231750094/videos/1081908145727088/
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Украинские военные БМП Российские танки Российская военная техника ПТРК Война России против Украины Стугна-П

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