Бригада Ивана Богуна показала, как жжет бронетехнику РФ с помощью украинского ПТРК Стугна — видео 28 апреля, 13:31 Цей матеріал також доступний українською Украинские бойцы уничтожили танк и боевую машину пехоты ВС РФ (Фото:Коллаж НВ)

Военнослужащие ВСУ в очередной раз продемонстрировали эффективность украинского противотанкового ракетного комплекса Стугна-П.

Война России против Украины — главные события 28 апреля

На этот раз видео с результатами использования данного ПТРК опубликовали бойцы 1-й отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна.

Видео дня

На обнародованных кадрах, снятых где-то на юге Украины, оператор Стугны демонстрирует свои умения, уничтожая двумя точными выстрелами танк и боевую машину пехоты ВС РФ.

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