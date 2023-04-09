Украинские аэроразведчики уничтожили российский наблюдательный пункт в Донецкой области — видео
Украинский дрон атакует позиции россиян (Фото:Скриншот с видео)
Украинские аэроразведчики отдельной бригады морской пехоты имени Остроградского ликвидировали наблюдательный пункт российских оккупантов в Донецкой области.
Соответствующее видео было опубликовано на Telegram-канале Военно-морских сил ВСУ.
«Обнаружили и уничтожили. В Донецкой области аэроразведчики отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского ликвидировали вражеский наблюдательный пункт, который был размещен на одном из терриконов», — говорится в сообщении.