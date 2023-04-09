Украинские аэроразведчики уничтожили российский наблюдательный пункт в Донецкой области — видео 9 апреля, 11:04 Украинский дрон атакует позиции россиян (Фото:Скриншот с видео)

Украинские аэроразведчики отдельной бригады морской пехоты имени Остроградского ликвидировали наблюдательный пункт российских оккупантов в Донецкой области.

Соответствующее видео было опубликовано на Telegram-канале Военно-морских сил ВСУ.

«Обнаружили и уничтожили. В Донецкой области аэроразведчики отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского ликвидировали вражеский наблюдательный пункт, который был размещен на одном из терриконов», — говорится в сообщении.

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