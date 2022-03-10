Больше не посмеется. Украинские военные уничтожили российский дивизион Искандер-М
Российский дивизион Искандер-М (иллюстративное фото) (Фото:Оперативное командование Север/ facebook.com)
Украинские военные уничтожили российский дивизион баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов Искандер-М.
Об этом сообщает Оперативное командование Север.
«На черниговском направлении одно из подразделений оперативного командования Север уничтожило дивизион Искандер-М, который обстреливал мирное население», — говорится в сообщении.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.