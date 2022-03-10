Больше не посмеется. Украинские военные уничтожили российский дивизион Искандер-М 10 марта, 14:08 Цей матеріал також доступний українською Российский дивизион Искандер-М (иллюстративное фото) (Фото:Оперативное командование Север/ facebook.com)

Украинские военные уничтожили российский дивизион баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов Искандер-М.



Об этом сообщает Оперативное командование Север.

«На черниговском направлении одно из подразделений оперативного командования Север уничтожило дивизион Искандер-М, который обстреливал мирное население», — говорится в сообщении.



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