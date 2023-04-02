Украинские десантники уничтожили подразделение окупантов и заняли их боевые позиции — видео
Штурм российских позиций (Фото:Скриншот с видео)
Воины 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины уничтожили подразделение оккупантов и заняли их боевые позиции на одном из направлений фронта.
Об этом сообщается в Telegram-канале Десантно-штурмовых войск ВСУ.
«Егеря-десантники уничтожили подразделение окупантов и заняли их боевые позиции ( видео 18+)», — говорится в сообщении.