Украинские десантники уничтожили подразделение окупантов и заняли их боевые позиции — видео 2 апреля, 11:39 Штурм российских позиций (Фото:Скриншот с видео)

Воины 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины уничтожили подразделение оккупантов и заняли их боевые позиции на одном из направлений фронта.

Об этом сообщается в Telegram-канале Десантно-штурмовых войск ВСУ.

«Егеря-десантники уничтожили подразделение окупантов и заняли их боевые позиции ( видео 18+)», — говорится в сообщении.

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