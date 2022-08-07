В Украине ликвидирован подполковник из центра спецназначения ФСБ 7 августа, 14:28 Где именно и при каких обстоятельствах был ликвидирован Николай Горбань, не уточняется (Фото:Anton Pavlushko/Facebook)

Украинские военные ликвидировали подполковника ФСБ РФ Николая Горбаня.

Об этом сообщил у себя в Facebook журналист Антон Павлушко, опубликовав фото с его мемориалом в здании ведомства.

Судя по некрологу, Горбань, работавший начальником 4-го отделения 1-го отдела центра специальных операций ФСБ, был уничтожен еще 2 августа, однако, где именно и при каких обстоятельствах, не уточняется.

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«Интересно, где и что произошло 2 августа, что целого подполковника ФСБ убрали. Это где-то уровень военного полковника/генерал-майора», — отметил Павлушко.

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