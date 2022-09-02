ВСУ уничтожили переправу оккупантов в районе Новой Каховки. Помогли партизаны

2 сентября, 10:07
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Местные партизаны передали ВСУ координаты переправы (Фото:Сергей Братчук/t.me)

Местные партизаны передали ВСУ координаты переправы (Фото:Сергей Братчук/t.me)

Украинские военные продолжают уничтожать переправы российских оккупантов на южном направлении, лишая их снабжения.

Об этом в пятницу, 2 сентября, рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

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По его словам, на этот раз удар был нанесен по переправе в районе Новой Каховки Херсонской области, в результате чего она была полностью разрушена.

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При этом, как отметил Братчук, в ее уничтожении украинским военным помогли местные партизаны.

«ВСУ поразили вражескую переправу в районе Новой Каховки. Координатами наши силы обеспечили бойцы движения сопротивления „Юг“ Украинской добровольческой армии», — написал он у себя в Telegram-канале.

По данным ВСУ, за минувшие сутки Силы обороны уничтожили на юге Украины две паромные переправы и девять пунктов управления ВС РФ.

https://www.youtube.com/embed/GJMOCruLXOQ

Кроме того, во временно оккупированном Херсоне был нанесен удар по общежитию школы полиции на улице Кольцова в котором расположились российские войска.

Всего же с начала полномасштабного вторжения украинская армия ликвидировала уже более 48 тысяч солдат противника.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Новая Каховка Война России против Украины

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