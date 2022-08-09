Бутусов показал, что осталось от ликвидированного ВСУ «лучшего вертолетчика РФ» — видео 9 августа, 10:38 Вертолет Клещенко был сбит с помощью ПЗРК (Фото:Коллаж НВ)

Украинские защитники уничтожили так называемого «лучшего вертолетчика России», заместителя начальника 344-го государственного центра армейской авиации РФ полковника Василия Клещенко.

Об этом рассказал у себя в соцсетях журналист Юрий Бутусов, опубликовав видео со сбитым Ка-52 и останками оккупанта, от которого остался один лишь прах.

«Полковник Клещенко — пример того, как будет выглядеть вся российская армейская авиация в Украине. Интересно, что катапульта Клещенко не сработала, стропы парашюта оказались то ли оборваны, то ли отрезаны. Вынести детали и останки мы смогли из серой зоны только в начале июля. Некоторые детали Ка-52 лучшего российского аса мы в ближайшее время выставим на аукцион, все средства от которого пойдут на приобретение полезных предметов для участников операции», — написал он на своей странице в Facebook.

Видео дня

По словам журналиста, Клещенко был сбит украинским оператором ПЗРК ночью, на сверхмалой высоте, прямо над российскими позициями.

Бутусов также отметил, что сгоревший российский пилот считался лучшим специалистам по Ка-52 Аллигатор, и еще 9 мая 2021 года возглавлял парад вертолетов над Красной площадью.

Что касается украинского бойца, уничтожившего Клещенко, то его личность пока не раскрывается.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.