Бутусов показал, что осталось от ликвидированного ВСУ «лучшего вертолетчика РФ» — видео
Вертолет Клещенко был сбит с помощью ПЗРК (Фото:Коллаж НВ)
Украинские защитники уничтожили так называемого «лучшего вертолетчика России», заместителя начальника 344-го государственного центра армейской авиации РФ полковника Василия Клещенко.
Об этом рассказал у себя в соцсетях журналист Юрий Бутусов, опубликовав видео со сбитым Ка-52 и останками оккупанта, от которого остался один лишь прах.
«Полковник Клещенко — пример того, как будет выглядеть вся российская армейская авиация в Украине. Интересно, что катапульта Клещенко не сработала, стропы парашюта оказались то ли оборваны, то ли отрезаны. Вынести детали и останки мы смогли из серой зоны только в начале июля. Некоторые детали Ка-52 лучшего российского аса мы в ближайшее время выставим на аукцион, все средства от которого пойдут на приобретение полезных предметов для участников операции», — написал он на своей странице в Facebook.
По словам журналиста, Клещенко был сбит украинским оператором ПЗРК ночью, на сверхмалой высоте, прямо над российскими позициями.
Бутусов также отметил, что сгоревший российский пилот считался лучшим специалистам по Ка-52 Аллигатор, и еще 9 мая 2021 года возглавлял парад вертолетов над Красной площадью.
Что касается украинского бойца, уничтожившего Клещенко, то его личность пока не раскрывается.
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