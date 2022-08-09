Бутусов показал, что осталось от ликвидированного ВСУ «лучшего вертолетчика РФ» — видео

9 августа, 10:38
Вертолет Клещенко был сбит с помощью ПЗРК (Фото:Коллаж НВ)

Вертолет Клещенко был сбит с помощью ПЗРК (Фото:Коллаж НВ)

Украинские защитники уничтожили так называемого «лучшего вертолетчика России», заместителя начальника 344-го государственного центра армейской авиации РФ полковника Василия Клещенко.

Об этом рассказал у себя в соцсетях журналист Юрий Бутусов, опубликовав видео со сбитым Ка-52 и останками оккупанта, от которого остался один лишь прах.

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«Полковник Клещенко — пример того, как будет выглядеть вся российская армейская авиация в Украине. Интересно, что катапульта Клещенко не сработала, стропы парашюта оказались то ли оборваны, то ли отрезаны. Вынести детали и останки мы смогли из серой зоны только в начале июля. Некоторые детали Ка-52 лучшего российского аса мы в ближайшее время выставим на аукцион, все средства от которого пойдут на приобретение полезных предметов для участников операции», — написал он на своей странице в Facebook.

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По словам журналиста, Клещенко был сбит украинским оператором ПЗРК ночью, на сверхмалой высоте, прямо над российскими позициями.

Бутусов также отметил, что сгоревший российский пилот считался лучшим специалистам по Ка-52 Аллигатор, и еще 9 мая 2021 года возглавлял парад вертолетов над Красной площадью.

Что касается украинского бойца, уничтожившего Клещенко, то его личность пока не раскрывается.

https://www.youtube.com/watch?v=re31gPAQB44&t=584s
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Вертолеты Ка-52 Российские военные Пилоты Война России против Украины

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