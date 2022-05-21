Украинские военные уничтожили крылатую ракету типа Х, летевшую в направлении Николаевской области
Ракета (иллюстративное фото) (Фото:Воздушное командование Восток)
В пятницу вечером, 20 мая, украинские силы ПВО уничтожили российскую крылатую ракету типа Х.
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Об этом сообщили в оперативном командовании Юг.
По данным военных, ракета была выпущена российским стратегическим бомбардировщиком с целью нанести ракетное поражение по объектам инфраструктуры Николаевской области.
«Не пренебрегайте собственной безопасностью, соблюдайте нормы и алгоритм действия по сигналам воздушной тревоги», — отметили в ОК Юг.
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