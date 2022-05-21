Украинские военные уничтожили крылатую ракету типа Х, летевшую в направлении Николаевской области 21 мая, 11:09 Цей матеріал також доступний українською Ракета (иллюстративное фото) (Фото:Воздушное командование Восток)

В пятницу вечером, 20 мая, украинские силы ПВО уничтожили российскую крылатую ракету типа Х.

Война России против Украины — главные события 21 мая

Об этом сообщили в оперативном командовании Юг.

По данным военных, ракета была выпущена российским стратегическим бомбардировщиком с целью нанести ракетное поражение по объектам инфраструктуры Николаевской области.

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«Не пренебрегайте собственной безопасностью, соблюдайте нормы и алгоритм действия по сигналам воздушной тревоги», — отметили в ОК Юг.

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