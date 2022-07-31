«Экзамен по маскировке не прошли». Украинские военные уничтожили два вражеских БТР и три Урала — видео

31 июля, 12:03
ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Спецназовцы СБУ ударными дронами уничтожили два вражеских БТР и три Урала.

Об этом сообщает СБУ в Telegram.

«Сидели россияне в кустах и ​​думали, что их никто не найдет… Но "экзамен по маскировке" они не прошли – благодаря бойцам Центра спецопераций А СБУ эти оккупанты теперь точно слились с ландшафтом», — говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечено, что всего за несколько дней спецназовцы уничтожили ударными дронами два вражеских БТР, три Урала, а также скорректировали артиллерийский огонь по расчетам российских минометов.

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Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Война России против Украины

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