«Экзамен по маскировке не прошли». Украинские военные уничтожили два вражеских БТР и три Урала — видео 31 июля, 12:03 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Спецназовцы СБУ ударными дронами уничтожили два вражеских БТР и три Урала.

Об этом сообщает СБУ в Telegram.

«Сидели россияне в кустах и ​​думали, что их никто не найдет… Но "экзамен по маскировке" они не прошли – благодаря бойцам Центра спецопераций А СБУ эти оккупанты теперь точно слились с ландшафтом», — говорится в сообщении.



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Отмечено, что всего за несколько дней спецназовцы уничтожили ударными дронами два вражеских БТР, три Урала, а также скорректировали артиллерийский огонь по расчетам российских минометов.

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