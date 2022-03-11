ВСУ разнесли ракетой блиндаж с российскими военными — видео
Как рассказали украинские военные, в блиндаже находились семь оккупантов (Фото:Скриншот видео 30-й ОМбр ВСУ)
Украинские военные показали уничтожение ракетой блиндаж с российскими оккупантами.
Соответствующее видео у себя в Facebook обнародовала 30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского.
«Вот так спокойно, но точно уничтожили вражеский блиндаж, в котором находилось семь российских оккупантов», — отметили военные.
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