ВСУ разнесли ракетой блиндаж с российскими военными — видео 11 марта, 15:16 Цей матеріал також доступний українською Как рассказали украинские военные, в блиндаже находились семь оккупантов (Фото:Скриншот видео 30-й ОМбр ВСУ)

Украинские военные показали уничтожение ракетой блиндаж с российскими оккупантами.

Соответствующее видео у себя в Facebook обнародовала 30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского.

«Вот так спокойно, но точно уничтожили вражеский блиндаж, в котором находилось семь российских оккупантов», — отметили военные.

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