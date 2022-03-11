ВСУ разнесли ракетой блиндаж с российскими военными — видео

11 марта, 15:16
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Как рассказали украинские военные, в блиндаже находились семь оккупантов (Фото:Скриншот видео 30-й ОМбр ВСУ)

Как рассказали украинские военные, в блиндаже находились семь оккупантов (Фото:Скриншот видео 30-й ОМбр ВСУ)

Украинские военные показали уничтожение ракетой блиндаж с российскими оккупантами.

Соответствующее видео у себя в Facebook обнародовала 30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского.

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«Вот так спокойно, но точно уничтожили вражеский блиндаж, в котором находилось семь российских оккупантов», — отметили военные.

https://www.facebook.com/30brigade/videos/444712667451512/
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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Российские военные Война России против Украины

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