«Опускают «вторую армию мира». Украинские военные уничтожили батарею российской артиллерии — видео 15 апреля, 13:16 Цей матеріал також доступний українською Бойцы уничтожили вражескую батарею артиллерии (Фото:59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка)

Военнослужащие 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка уничтожили артиллерийскую батарею российских оккупантов.

Война России против Украины — главные события 15 апреля

Соответствующее видео появилось на странице бригады в Facebook.

«ВСУ продолжают уверенно спускать „вторую в мире“ армию на более низкие строчки рейтинга. 59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка также активно минусует вражеские подразделения. На нашем счету еще одна уничтоженная артиллерийская батарея россиян», — говорится в подписи к ролику.

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