«Опускают «вторую армию мира». Украинские военные уничтожили батарею российской артиллерии — видео

15 апреля, 13:16
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Бойцы уничтожили вражескую батарею артиллерии (Фото:59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка)

Бойцы уничтожили вражескую батарею артиллерии (Фото:59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка)

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Военнослужащие 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка уничтожили артиллерийскую батарею российских оккупантов.

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Соответствующее видео появилось на странице бригады в Facebook.

«ВСУ продолжают уверенно спускать „вторую в мире“ армию на более низкие строчки рейтинга. 59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка также активно минусует вражеские подразделения. На нашем счету еще одна уничтоженная артиллерийская батарея россиян», — говорится в подписи к ролику.

Видео дня
Слушайте подкаст на эту тему
https://www.facebook.com/59ompbr.com.ua/videos/291666363126151/
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Артиллерия Война России против Украины

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