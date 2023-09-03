Украинские военные уничтожили 22 шахеда в Одесской области во время ночной атаки РФ — Воздушные силы ВСУ 3 сентября, 07:14 РФ атакует Украину ударными дронами-камикадзе более года, почти все шахеды удается сбивать (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Во время атаки РФ на Украину в ночь на воскресенье, 3 сентября, силы украинской ПВО уничтожили 22 дрона-камикадзе Shahed в Одесской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

Всего российские оккупанты выпустили 25 ударных беспилотников на южные районы региона.

Было зафиксировано несколько волн атак. Противник запускал шахеды с южного и юго-восточного направления (мыс Чауда, Крым и Приморско-Ахтарск, РФ).

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В ночь на 3 сентября РФ атаковала юг Украины дронами-камикадзе Shahed. Воздушную тревогу объявляли также в Херсонской и Николаевской областях.