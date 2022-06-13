Использовали М777: Нацгвардия уничтожила российские Грады, обстреливавшие Северодонецк — видео 13 июня, 10:29 Цей матеріал також доступний українською Артиллеристы Нацгвардии уничтожили три РСЗО, еще одну повредили (Фото:Коллаж НВ)

Артиллерия Национальной гвардии уничтожила батарею реактивных систем залпового огня Град ВС РФ, обстреливавших Северодонецк и другие украинские населенные пункты.

Об этом в понедельник, 13 июня, сообщило командование Сил специальных операций, чьи бойцы и обнаружили вражеские РСЗО.

«Установив точные координаты вражеских машин с помощью беспилотного комплекса, наши воины передали эти данные артиллеристам НГУ — воинам гаубичных расчетов М777. Точным огнем наши коллеги уничтожили 3 из 4 установок вражеских РСЗО. Еще одна установка Град в результате обстрела была повреждена», — рассказали в ССО.

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