Использовали М777: Нацгвардия уничтожила российские Грады, обстреливавшие Северодонецк — видео

13 июня, 10:29
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Артиллеристы Нацгвардии уничтожили три РСЗО, еще одну повредили (Фото:Коллаж НВ)

Артиллеристы Нацгвардии уничтожили три РСЗО, еще одну повредили (Фото:Коллаж НВ)

Артиллерия Национальной гвардии уничтожила батарею реактивных систем залпового огня Град ВС РФ, обстреливавших Северодонецк и другие украинские населенные пункты.

Об этом в понедельник, 13 июня, сообщило командование Сил специальных операций, чьи бойцы и обнаружили вражеские РСЗО.

«Установив точные координаты вражеских машин с помощью беспилотного комплекса, наши воины передали эти данные артиллеристам НГУ — воинам гаубичных расчетов М777. Точным огнем наши коллеги уничтожили 3 из 4 установок вражеских РСЗО. Еще одна установка Град в результате обстрела была повреждена», — рассказали в ССО.

Видео дня
https://www.facebook.com/usofcom/videos/406838188124176/
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Нацгвардия Украины Российская агрессия Силы спецопераций РСЗО Град Война России против Украины

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