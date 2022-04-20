ВСУ продолжают уничтожать командный состав 2-й мотострелковой дивизии ВС РФ 20 апреля, 15:15 Цей матеріал також доступний українською Убит командир 1-го мотострелкового полка Денис Межуев, еще двое офицеров тяжело ранены (Фото:Necro Mancer)

Российские войска продолжают терять свой командный состав в боях с украинскими военными в Харьковской области.

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По данным журналиста Рамана Цимбалюка, 2-я мотострелковая дивизия ВС РФ (в/ч 23626, Калининец, Московская область) потеряла сразу трех офицеров, один из которых был ликвидирован, а еще двое получили тяжелые ранения.

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«Заместитель командира 2 мсд подполковник Андрей Смирнов — тяжело ранен; командир 1-го мотострелкового полка (в/ч 31135, Калининец) 2 мсд, подполковник Денис Межуев — погиб; командир 15-го мотострелкового полка (в/ч 31134, Калининец) 2 мсд, полковник Харитонов — тяжело ранен», — рассказал он у себя в Facebook.

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Официальной информации по этому поводу от украинского военного командования пока не поступало.

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