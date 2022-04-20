ВСУ продолжают уничтожать командный состав 2-й мотострелковой дивизии ВС РФ

20 апреля, 15:15
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Убит командир 1-го мотострелкового полка Денис Межуев, еще двое офицеров тяжело ранены (Фото:Necro Mancer)

Убит командир 1-го мотострелкового полка Денис Межуев, еще двое офицеров тяжело ранены (Фото:Necro Mancer)

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Российские войска продолжают терять свой командный состав в боях с украинскими военными в Харьковской области.

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По данным журналиста Рамана Цимбалюка, 2-я мотострелковая дивизия ВС РФ (в/ч 23626, Калининец, Московская область) потеряла сразу трех офицеров, один из которых был ликвидирован, а еще двое получили тяжелые ранения.

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«Заместитель командира 2 мсд подполковник Андрей Смирнов — тяжело ранен; командир 1-го мотострелкового полка (в/ч 31135, Калининец) 2 мсд, подполковник Денис Межуев — погиб; командир 15-го мотострелкового полка (в/ч 31134, Калининец) 2 мсд, полковник Харитонов — тяжело ранен», — рассказал он у себя в Facebook.

Слушайте подкаст на эту тему
https://www.facebook.com/RomanTsymbaliuk/posts/5330720646961163

Официальной информации по этому поводу от украинского военного командования пока не поступало.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Харьковская область Российские офицеры Война России против Украины

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