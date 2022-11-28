ВСУ ударили по личному составу оккупантов и скоплению вражеских Градов в Херсонской области — Хлань

28 ноября, 11:24
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ВСУ выбрали целью скопление Градов противника в Херсонской области (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

ВСУ выбрали целью скопление Градов противника в Херсонской области (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В понедельник, 28 ноября, ВСУ ударили по скоплению Градов российских оккупантов в Херсонской области, «прилетело» также и по личному составу войск РФ.

Об этом сообщил советник Херсонской облсовета Сергей Хлань в Facebook.

По его словам, украинские военные ударили по оккупантам в Великих Копанях, вражеские Грады находились на территории недостроенного рынка.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=aZSlBt1SDOw

«У оккупантов большая паника. Прилетело и по личному составу. Точное количество потерь пока сосчитать невозможно. Никого не пускают, россияне бегают в шоке», — отметил Хлань.

Он добавил, что по предварительным данным, удалось поразить подразделение боевиков из Дагестана.

https://www.facebook.com/sergey.khlan/posts/pfbid059yU25kkyZV3oE4zV4iVFuQzXNDz73y4F4y4NXkPTfDSQx6RwisbMihe8i5vA1fXl

В ВСУ пока не подтвердили данные об ударе.

В начале ноября РФ объявила о полном выводе своих оккупационных войск из Херсона и правобережной части области. На такой шаг российская сторона была вынуждена пойти, чтобы сохранить остатки своей группировки на фоне контрнаступления ВСУ на этом направлении.

11 ноября украинские военные зашли в Херсон. Всего на правом берегу Днепра удалось освободить почти 200 населенных пунктов.

С момента бегства оккупанты систематически обстреливают освобожденные населенные пункты Херсонской области и сам Херсон.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Херсонская область Война России против Украины

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