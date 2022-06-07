ВСУ сорвали спасательную операцию российских военных — видео 7 июня, 15:03 Цей матеріал також доступний українською ВСУ нанесли удар по БТР поисково-спасательной группы противника (Фото:Скриншот видео antiputler_news/Twitter)

В соцсетях обнародовали видео провальной спасательной операции российских войск в Украине.

Пытаясь эвакуировать раненого солдата, захватчики попали под огонь бойцов ВСУ, следивших за ними с помощью разведывательного дрона.

На опубликованных кадрах видно, как двое оккупантов тащат своего сослуживца к стоящему рядом бронетранспортеру, однако в этот момент рядом с БТР разрывается снаряд.

Видео дня

Таким образом, украинские военные не только сорвали эвакуацию раненого рашиста, но и нанесли серьезный урон поисково-спасательной группе противника.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.