ВСУ сорвали спасательную операцию российских военных — видео

7 июня, 15:03
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ВСУ нанесли удар по БТР поисково-спасательной группы противника (Фото:Скриншот видео antiputler_news/Twitter)

ВСУ нанесли удар по БТР поисково-спасательной группы противника (Фото:Скриншот видео antiputler_news/Twitter)

В соцсетях обнародовали видео провальной спасательной операции российских войск в Украине.

Пытаясь эвакуировать раненого солдата, захватчики попали под огонь бойцов ВСУ, следивших за ними с помощью разведывательного дрона.

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На опубликованных кадрах видно, как двое оккупантов тащат своего сослуживца к стоящему рядом бронетранспортеру, однако в этот момент рядом с БТР разрывается снаряд.

Видео дня
https://twitter.com/antiputler_news/status/1534123311948566529

Таким образом, украинские военные не только сорвали эвакуацию раненого рашиста, но и нанесли серьезный урон поисково-спасательной группе противника.

https://www.youtube.com/embed/Y8eblNWaJlM
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Российские военные Война России против Украины

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