Украинские военные снова разрушили понтонную переправу оккупантов через Северский Донец — МВД 22 мая, 21:42 Цей матеріал також доступний українською Россияне собирались переправить через реку около десятка единиц бронированной техники (Фото:Скриншот с видео МВД Украины)

ВСУ разрушили понтонную переправу россиян через Северский Донец, а также уничтожили там несколько единиц техники.

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Об этом сообщило МВД в Facebook.

Так, аэроразведчики Госпогранслужбы Украины обнаружили, что оккупанты наладили через реку переправу. Наведя понтонный мост, они собирались переправить около десятка единиц бронированной техники.

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«Временная передача информации к артиллеристам ВСУ внесла коррективы в планы захватчиков и точным выстрелом была разрушена переправа вместе с танком противника, который в это время на ней и находился», — говорится в сообщении.

Отмечено, что вражеские танки, БМП и пехота пытались скрыться, однако благодаря беспилотнику и работе артиллеристов враг потерял несколько единиц техники и несколько военных.

ВСУ уже неоднократно уничтожали вражеские понтонные переправы через Северский Донец и срывали попытки форсировать реку. 16 мая The New York Times сообщила, что в результате удара украинских военных по понтонным переправам, которые пытались навести ВС РФ, оккупанты за раз потеряли более 80 единиц военной техники и около 480 человек живой силы.



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