Кошмар наяву. Украинские военные сбросили фугас на спящего оккупанта — видео

26 августа, 13:40
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Перепуганный оккупант сбежал, бросив свой автомат (Фото:Скриншот видео cryogenicbreez/Twitter)

Перепуганный оккупант сбежал, бросив свой автомат (Фото:Скриншот видео cryogenicbreez/Twitter)

Украинские военные проучили российского захватчика, решившего вздремнуть днем в окопе.

Соответствующее видео было опубликовано в Twitter в пятницу, 26 августа.

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Во время разведки позиций противника с помощью дрона бойцы Сил обороны обнаружили спящего оккупанта и сбросили на него фугас.

Видео дня

Спасло его лишь то, что снаряд упал не в сам окоп, а чуть сбоку, однако, несмотря на это вражеская позиция оказалась зачищенной, поскольку перепуганный российский солдат сразу же сбежал, бросив свое оружие.

https://twitter.com/cryogenicbreez/status/1563106378641981441

Это уже не первый случай, когда украинские защитники застают российских военных во время дневного сна.

Ранее в соцсетях обнародовали видео, на котором во время зачистки лесного лагеря оккупантов был обнаружен спящий солдат, для которого такой поворот событий оказался шокирующей неожиданностью.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Российские военные Война России против Украины

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