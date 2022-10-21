Дронов — еще больше. Украинские военные сбивают 60% российских ракет — Резников

21 октября, 20:38
Поделиться:
Иранские дроны-камикадзе в Украине (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

Иранские дроны-камикадзе в Украине (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

Бойцам Вооруженных сил Украины удается сбивать более половины всех выпущенных Россией ракет. Статистика по уничтоженным дронам еще выше.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в эфире телемарафона.

Он также подчеркнул, что через несколько месяцев Украина сможет значительно улучшить свою противовоздушную оборону.

Видео дня

Читайте также:
Безопасное небо. Какие средства ПВО есть у Украины и какие могут скоро появиться

«Хочу сказать, что наши системы ПВО на сегодняшний день уже сбивают 60% воздушных целей. Это касается крылатых и баллистических ракет, а по дронам — намного выше… Будем двигаться, чтобы процент рос. Я думаю, что через несколько месяцев мы значительно усилим нашу воздушную оборону», — заявил министр.

21 октября пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что за последние две недели украинские военные уничтожили до 85% иранских дронов-камикадзе Shahed-136.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Ракеты ПВО Дроны Алексей Резников Война России против Украины дроны-камикадзе

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X