Дронов — еще больше. Украинские военные сбивают 60% российских ракет — Резников 21 октября, 20:38 Иранские дроны-камикадзе в Украине (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

Бойцам Вооруженных сил Украины удается сбивать более половины всех выпущенных Россией ракет. Статистика по уничтоженным дронам еще выше.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в эфире телемарафона.

Он также подчеркнул, что через несколько месяцев Украина сможет значительно улучшить свою противовоздушную оборону.

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«Хочу сказать, что наши системы ПВО на сегодняшний день уже сбивают 60% воздушных целей. Это касается крылатых и баллистических ракет, а по дронам — намного выше… Будем двигаться, чтобы процент рос. Я думаю, что через несколько месяцев мы значительно усилим нашу воздушную оборону», — заявил министр.

21 октября пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что за последние две недели украинские военные уничтожили до 85% иранских дронов-камикадзе Shahed-136.