Дронов — еще больше. Украинские военные сбивают 60% российских ракет — Резников
Иранские дроны-камикадзе в Украине (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)
Бойцам Вооруженных сил Украины удается сбивать более половины всех выпущенных Россией ракет. Статистика по уничтоженным дронам еще выше.
Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в эфире телемарафона.
Он также подчеркнул, что через несколько месяцев Украина сможет значительно улучшить свою противовоздушную оборону.
«Хочу сказать, что наши системы ПВО на сегодняшний день уже сбивают 60% воздушных целей. Это касается крылатых и баллистических ракет, а по дронам — намного выше… Будем двигаться, чтобы процент рос. Я думаю, что через несколько месяцев мы значительно усилим нашу воздушную оборону», — заявил министр.
21 октября пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что за последние две недели украинские военные уничтожили до 85% иранских дронов-камикадзе Shahed-136.