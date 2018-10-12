12 октября 2018, пятница

Украинские военные сбили ударный беспилотник боевиков, летевший в сторону Лисичанского НПЗ

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БПЛА летел в сторону Лисичанского НПЗ
Фото: Лисичанск Инфо

БПЛА летел в сторону Лисичанского НПЗ

Утром в пятницу, 12 октября, украинские военные сбили один из двух ударных беспилотников, которые двигались в направлении Лисичанского нефтеперерабатывающего завода в Луганской области.

Об этом сообщили в оперативном командовании Север.

По информации военных, беспилотные летательные аппараты пересекли линию разграничения со стороны оккупированной территории.

С помощью средств противовоздушной обороны один беспилотник был сбит на высоте 2000 метров, другому удалось вернуться на неподконтрольную территорию.

В результате удара по БПЛА никто не из гражданского населения не пострадал.

Заместитель главы Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко в комментарии Новостям Донбасса добавил, что обломки снаряда, который сбил беспилотник, упали на территории Лисичанска.

Напомним, что 12 октября в Лисичанске Луганской области на территории школы упал обломок зенитно-ракетного комплекса Оса.

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