Украинские военные сбили ударный беспилотник боевиков, летевший в сторону Лисичанского НПЗ

Утром в пятницу, 12 октября, украинские военные сбили один из двух ударных беспилотников, которые двигались в направлении Лисичанского нефтеперерабатывающего завода в Луганской области.
Об этом сообщили в оперативном командовании Север.
По информации военных, беспилотные летательные аппараты пересекли линию разграничения со стороны оккупированной территории.
С помощью средств противовоздушной обороны один беспилотник был сбит на высоте 2000 метров, другому удалось вернуться на неподконтрольную территорию.
В результате удара по БПЛА никто не из гражданского населения не пострадал.
Заместитель главы Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко в комментарии Новостям Донбасса добавил, что обломки снаряда, который сбил беспилотник, упали на территории Лисичанска.
Напомним, что 12 октября в Лисичанске Луганской области на территории школы упал обломок зенитно-ракетного комплекса Оса.
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