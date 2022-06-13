«Поздравили с днем России». Украинские военные сбили вражеский Су-34 под Изюмом

13 июня, 11:19
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Украинские военные сбили российский Су-34 (иллюстративное фото) (Фото:Генштаб)

Украинские военные сбили российский Су-34 (иллюстративное фото) (Фото:Генштаб)

В Харьковской области в районе Изюма 12 июня зенитные ракетные Воздушные Силы ВСУ сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Об этом сообщает командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook.

«Российские самолеты работали парой, атакуя позиции украинских защитников. После попадания в зону поражения украинской ПВО один из вражеских самолетов сменил курс, а пилоты другого решили испытать судьбу. «Нех@й счастье!» — ответили зенитчики и сбили дерзкую «сушку», поздравив таким образом оккупантов с «днем России», — говорится в сообщении.

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Самолет упал на временно оккупированную территорию. Удалось ли выжить пилотам, неизвестно.

https://www.youtube.com/embed/wKIY6VGXMSs

В тот же день зенитное ракетное подразделение сбило российский БПЛА Орлан-10. А ударная авиация Воздушных Сил совершила несколько авианалетов на позиции оккупационных войск.

Были нанесены мощные удары по скоплению вражеской техники, живой силе противника. В результате воздушного удара уничтожен состав ракетно-артиллерийского вооружения.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Изюм Харьковская область Су-34 Война России против Украины

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