«Поздравили с днем России». Украинские военные сбили вражеский Су-34 под Изюмом 13 июня, 11:19 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные сбили российский Су-34 (иллюстративное фото) (Фото:Генштаб)

В Харьковской области в районе Изюма 12 июня зенитные ракетные Воздушные Силы ВСУ сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Об этом сообщает командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook.

«Российские самолеты работали парой, атакуя позиции украинских защитников. После попадания в зону поражения украинской ПВО один из вражеских самолетов сменил курс, а пилоты другого решили испытать судьбу. «Нех@й счастье!» — ответили зенитчики и сбили дерзкую «сушку», поздравив таким образом оккупантов с «днем России», — говорится в сообщении.

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Самолет упал на временно оккупированную территорию. Удалось ли выжить пилотам, неизвестно.

В тот же день зенитное ракетное подразделение сбило российский БПЛА Орлан-10. А ударная авиация Воздушных Сил совершила несколько авианалетов на позиции оккупационных войск.

Были нанесены мощные удары по скоплению вражеской техники, живой силе противника. В результате воздушного удара уничтожен состав ракетно-артиллерийского вооружения.



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