«Поздравили с днем России». Украинские военные сбили вражеский Су-34 под Изюмом
Украинские военные сбили российский Су-34 (иллюстративное фото) (Фото:Генштаб)
В Харьковской области в районе Изюма 12 июня зенитные ракетные Воздушные Силы ВСУ сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34.
Об этом сообщает командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook.
«Российские самолеты работали парой, атакуя позиции украинских защитников. После попадания в зону поражения украинской ПВО один из вражеских самолетов сменил курс, а пилоты другого решили испытать судьбу. «Нех@й счастье!» — ответили зенитчики и сбили дерзкую «сушку», поздравив таким образом оккупантов с «днем России», — говорится в сообщении.
Самолет упал на временно оккупированную территорию. Удалось ли выжить пилотам, неизвестно.
В тот же день зенитное ракетное подразделение сбило российский БПЛА Орлан-10. А ударная авиация Воздушных Сил совершила несколько авианалетов на позиции оккупационных войск.
Были нанесены мощные удары по скоплению вражеской техники, живой силе противника. В результате воздушного удара уничтожен состав ракетно-артиллерийского вооружения.
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