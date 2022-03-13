Украинские военные сбили российский истребитель над Черниговом

13 марта, 19:36
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Российский истребитель (иллюстративное фото) (Фото:Объединенная авиастроительная корпорация)

Российский истребитель (иллюстративное фото) (Фото:Объединенная авиастроительная корпорация)

ВСУ сбили российский истребитель, совершивший авианалет на Чернигов.

Об этом в Facebook сообщает оперативное командование Север.

«При авиационном налете на Чернигов только что был сбит самолет оккупантов типа Су. Подтверждение в качестве фото будет спустя некоторое время, ведь сбитый вражеский бомбардировщик упал в лесополосе, куда сейчас добраться опасно. Но яркое пламя из-за горизонта говорит о том, что еще один российский самолет последовал за кораблем», — говорится в сообщении.

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Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Истребитель Война России против Украины

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