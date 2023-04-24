За сутки Силы обороны сбили 11 разведывательных БПЛА и дронов-камикадзе — Генштаб 24 апреля, 07:28 11 разведывательных беспилотников и дронов-камикадзе сбили за сутки Силы обороны Украины (Фото:Defense Express)

За минувшие сутки Силы обороны Украины сбили три вражеских разведывательных беспилотника типа Мерлин и Орлан-10, а также восемь дронов-камикадзе типа Ланцет.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на понедельник, 24 апреля.

Кроме того, украинская авиация за минувшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три вражеских станции радиоэлектронной борьбы.

В ночь на 19 апреля украинские силы противовоздушной обороны уничтожили над Одесской областью 10 из 12 иранских дронов-камикадзе Shahed-136/131, которые запустила Россия.