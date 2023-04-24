За сутки Силы обороны сбили 11 разведывательных БПЛА и дронов-камикадзе — Генштаб

24 апреля, 07:28
Поделиться:
11 разведывательных беспилотников и дронов-камикадзе сбили за сутки Силы обороны Украины (Фото:Defense Express)

11 разведывательных беспилотников и дронов-камикадзе сбили за сутки Силы обороны Украины (Фото:Defense Express)

За минувшие сутки Силы обороны Украины сбили три вражеских разведывательных беспилотника типа Мерлин и Орлан-10, а также восемь дронов-камикадзе типа Ланцет.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на понедельник, 24 апреля.

Кроме того, украинская авиация за минувшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

Видео дня

Читайте также:
«Знаем о враге все». Военный и экс-нардеп Егор Фирсов рассказал о современной разведке и недавнем уничтожении российского Бука

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три вражеских станции радиоэлектронной борьбы.

В ночь на 19 апреля украинские силы противовоздушной обороны уничтожили над Одесской областью 10 из 12 иранских дронов-камикадзе Shahed-136/131, которые запустила Россия.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Авиация Артиллерия Беспилотники Дроны Война России против Украины Генштаб ВСУ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X