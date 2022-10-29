Украинские военные сбили крылатую ракету, летевшую на Запорожье 29 октября, 18:06 ВСУ ликвидировали российскую ракету Искандер-К (Фото:Воздушное командование Восток/Facebook)

Силы ПВО сбили российскую крылатую ракету Искандер-К, летевшую из российского Ростова на Запорожье.

Об этом сообщает в Facebook Воздушное командование Восток.

«Сегодня мобильный расчет ПЗРК обнаружил и осуществил пуск по вражеской ракете Искандер-К, которая шла в направлении Запорожья. В результате подрыва ракета сменила курс и упала на безлюдном месте», — говорится в сообщении.

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Отмечено, что солдат-оператор ПЗРК будет представлен к награде " за умелые и своевременные действия".

