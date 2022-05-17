Пограничники сорвали новую попытку ВС РФ форсировать Северский Донец, уничтожены десятки оккупантов — видео 17 мая, 12:09 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты потеряли несколько единиц техники и десятки военных (Фото:Коллаж НВ)

Благодаря бойцам Госпогранслужбы украинская артиллерия сорвала новую попытку российских войск форсировать реку Северский Донец в Луганской области. Уничтожены десятки оккупантов и несколько единиц техники.

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Как сообщили в ГПСУ, аэроразведка пограничников обнаружила, что противник навел понтонную переправу, по которой планировал пустить свою бронетехнику.

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«Российская бронетехника, иди на…, подумали артиллеристы, и точным выстрелом разрушили одновременно и переправу, и находившийся на ней танк. Вражеские танки, БМП и пехота пытались сбежать и спрятаться. Найти их артиллеристам помогала „птичка“ украинских пограничников. Наша арта щедро насыпала врагу, потерявшему несколько единиц техники и десятки человек личного состава», — говорится в описании к обнародованному видео.

Река Северский Донец, протекающая через Харьковскую, Донецкую и Луганскую области Украины, является естественной преградой для наступления оккупационных войск. Неоднократные попытки форсировать ее приводили к значительным потерям со стороны РФ.

10 мая стало известно, что ВСУ уничтожили установленные через реку понтонные переправы врага и ликвидировали более тысячи военнослужащих и сотни единиц техники.

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