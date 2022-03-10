«Большинство — с чеченскими фамилиями». Украинские военные разгромили разведывательное подразделение оккупантов 10 марта, 15:27 Цей матеріал також доступний українською Военные разгромили разведывательное подразделение российских оккупантов (Фото:128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада — Закарпатский легион)

Украинские военные из 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады сообщили о разгроме разведывательного подразделения российских оккупантов.



На странице бригады в Facebook отмечается, что в результате сражения часть оккупантов была уничтожена, а часть отступила.

На месте столкновения украинские бойцы нашли личные вещи и остатки амуниции россиян, среди которых шевроны Россия, наклейки вооруженные силы России, банковские карточки Сбербанка, удостоверения солдата, наклейка с фамилией Курбанов А.Б., а также записи с фамилиями бойцов и номерами выданного им оружия. Некоторые из вещей повреждены огнем.

«Большинство бойцов в ведомости имеют чеченские фамилии: Курбанов, Малачурбанов, Шарабуданов, Тугланов, Алсурпанов, Бекузаров, Магомедов. Девяти бойцам для боя выдали АКС (автомат Калашникова со складным прикладом, созданный специально для воздушно-десантных войск), еще одному — АКМ (автомат Калашникова модернизированный). Однако это оружие врагу не помогло», — говорится в сообщении.

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